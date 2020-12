Sin trabajo, con su esposo en el hospital y sin dinero para pagar la renta de este mes

ARLINGTON, Texas .- Como si recibir la noticia de que el esposo esta al borde de la muerte fuera fácil, Roxana ahora tiene que ingeniárselas para sacar a su esposo enfermo y a sus tres hijos adelante. Hace un año Alejandro fue diagnosticado con cirrosis y necesita urgentemente un transplante de hígado, debido a su enfermedad no ha podido trabajar ya que ha sido internado en varias ocaciones. Ayer martes precisamente fue ingresado pero tras varias horas en el hospital fue dado de alta esta madrugada del miércoles.

Roxana trabajaba como cocinera en un restaurante pero debido a la pandemia hubo recorte de personal y ahora vende pupusas los fines de semana y los miércoles vende artículos en una pulga. Ella asegura hará lo que sea necesario para conseguir el dinero para las medicinas de su esposo y para darles un techo a sus hijos y a su esposo, pero sacar lo de la renta no ha sido fácil.



“Todos estos meses atrás la he estado pagando tarde pero la he estado pagando. El viernes les iba a llevar el dinero de la renta pero lamentablemente no lo tengo todo”, dijo Roxana.