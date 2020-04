Si no ha recibido su reembolso del IRS probablemente lo tiene su preparador de impuestos

Dallas, TX. – Millones de contribuyentes recibieron hoy su reembolso por el impacto económico que ha causado el coronavirus en la economía del país. Sin embargo, otros no lo han recibido todavía y no saben en dónde está.

Los pagos fueron enviados directamente a la cuenta de los contribuyentes, o la cuenta que aparece en la base de datos del IRS. Esto significa que, si usted no proveyó su cuenta de banco personal, es probable que el pago haya sido enviado a su preparador de impuestos.

Noticias 23 recibió mensajes de algunos televidentes quienes dicen que recibieron el pago de parte de sus preparadores de impuestos, pero no saben cuál fue la cantidad total que envió el gobierno federal.

Contactamos a una representante del IRS y le preguntamos al respecto. Recomienda que el contribuyente sea el recipiente principal del pago y no dejárselo a terceros para no ser perjudicados y así recibir la cantidad total y no parcial.