1. Recoge tus paquetes puntualmente.

2. Deposita tus paquetes a enviar lo más cercano a la hora de recogida.

3. Revisa tu correo constantemente y si no llega comunícate directamente con la empresa que quedó de enviarlo.

4. No envíes dinero en efectivo por correo postal.

5. Si no puedes recibir un paquete importante en tu casa, busca que te sea enviado a un sitio donde pueda ser inmediatamente recibido.

6. Puedes solicitar la firma de confirmación de entrega de paquetes.

7. Si te cambias de dirección debes notificar el cambio a instancias de gobierno y ante el Servicio Postal.