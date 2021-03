Muchos residentes que viven en los “códigos de prioridad” para la vacuna siguen sin cita

Pero aún hay muchas personas que no han recibido la cita, don Ernesto Loera es uno de ellos. Lo conocimos en el evento de registro en el supermercado Monterrey en Dallas hace mas de seis semanas, estaba emocionado por haberse registrado para recibir la vacuna contra el virus, pero nunca se imagino que su espera se haría eterna.

“De perdida que me avisen si me van a aceptar la aplicación o no, cuando lo hice tenia 72 hoy ya tengo 73” dijo.