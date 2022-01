“Disminuyen los síntomas, pero no combaten la enfermedad”, dice médico sobre remedios caseros para covid-19

“El efecto psicológico es vital en estos casos, no lo va a ayudar a salir, pero lo hará sentir mejor” dijo el Doctor Francisco Neira, Médico Familiar en el norte de Texas, y agregó: "Lo que pasa es que uno juega con las estadísticas, si un curandero dice que tome un té y rezar a la virgen, no se salva por hacer eso, no, es por las estadísticas porque nueve de diez se van a salvar".