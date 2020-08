Regreso a clases en medio de la pandemia puede provocar ansiedad y depresión en niños y adolescentes

DALLAS, Texas. - Cada año antes del regreso a clases niños y jóvenes sienten la acostumbrada ansiedad por dejar a sus padres , reencontrarse con sus amigos o encajar en un nuevo ambiente estudiantil, este año gracias al coronavirus , la ansiedad aumenta, porque muchos ahora temen contagiarse o no poder disfrutar de sus clases como solían hacerlo.

Esmirna Corona, Especialista en Salud Mental y Comportamiento de Children's Health explica que el miedo, la ansiedad y el temor en estos días debe ser normalizado por los padres y no decirles "no es para tanto, estarás bien" porque además no saben si ciertamente estarán bien.