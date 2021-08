Reabre popular programa de revitalización y conservación de viviendas en Dallas

Y el 24 de agosto de 9 a.m. a 11 a.m. y entre las 4 p.m. y las 8 p.m.

Habrá personal disponible para despejar dudas. Las presentaciones en español serán a las 10 a.m. y a las 6 p.m.

Debe ingresar a: https://bit.ly/36ToC6v

Reunión #: 146 728 1001

Contraseña: HIPP