¿Quiénes pueden recibir ayuda de FEMA por daños en una vivienda tras la tormenta invernal y en qué casos?

DALLAS, Texas. – Muchos quisieran recibir ayuda de FEMA, pero no todos pueden recibir en igual proporción. Esta agencia federal asegura que por mandato legal no pueden asumir las tareas o respuestas que le competen a las compañías de seguros. Por esta razón, hay casos donde la ayuda no cubrirá todo lo que una persona haya perdido, sino que buscarán atender las necesidades esenciales.