“Que, si mi hija está con él que no le haga daño”, pide madre de Marisela Botello desaparecida en Dallas

“Es bien desesperante, sólo una madre que está pasando por esto, que haya pasado por esto me entiende”, dijo Ernestina Valadez, madre de la joven desaparecida quien agregó que ya no puede esperar más sin tener noticias en cuanto al paradero de su hija. “Es muy frustrante cada día que pasa y no me digan nada”, agregó.