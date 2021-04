¿Qué pasará con los cientos de miles de dosis de la vacuna Johnson & Johnson despachadas al Norte de Texas? Expertos explican

Grisales dijo que el condado Dallas tiene un suministro de vacunas extenso. “De la Johnson and Johnson tenemos un poco mas de 31 mil dosis”, dijo el portavoz.

Grisales explicó que, “todas las vacunas son almacenadas en un refrigerador para preservarlas y asegurar de que no se dañen. Entonces por ese lado no hay ningún problema. Todo está almacenado, todo esta bien guardado para preservar la calidad y la efectividad en las vacunas”.

Por lo tanto, por ahora se espera que todas esas dosis en el norte de Texas no se pierdan.

Los condados Denton y Collin no reciben vacunas Johnson and Johnson, así que sus clínicas de vacunación no fueron afectadas, mientras que las cadenas de farmacias CVS y Walgreens detuvieron el uso de esta inmunización y avisaron a sus clientes para reprogramar las cita con las vacunas Phizer y Moderna.