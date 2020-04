"Provisiones de Emergencia 2020" libre de impuestos el fin de semana en Texas

Comienza a el sábado 25 de abril a las 12:01 am y termina el lunes 27 de abril a la medianoche. No hay límite en la cantidad de artículos, tampoco se necesita un certificado de exoneración para gozar de este beneficio.

Menos de $75:

-Hachas

-Baterías Simples / Paquetes (AAA, AA, Celda C, Celda D, 6 V, 9 V)

-Abrelatas (No eléctricos)

- Detectores de Monóxido de Carbono

-Hieleras para Alimentos (No eléctricas)

-Extintores de Fuego

- Botiquines de Primeros Auxilios

- Contenedores de Combustible

- Sistemas de Anclaje a Tierra

- Baterías de teléfonos móviles y cargadores de teléfonos móviles

- Radios Portátiles (Incluyendo operados por batería)

- Detectores de Humo

- Lonas y otras Láminas de Plástico