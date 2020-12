¿Por qué no la encuentran? pregunta hermanito de adolescente desaparecida en Greenville

GREENVILLE, Texas .- Una familia hispana está buscando a su hija adolescente que lleva ya ocho meses desaparecida y por ahora no hay pistas de dónde podría estar.

“Bastante difícil porque pasó mi cumpleaños no hubo fotos”. declaró Toñita Altamirano, madre de la joven desaparecida al recordar cómo han sido los meses desde que su hija ha estado ausente. “Muchísima (falta) porque ella era siempre bien payasa, a pesar de ser tranquila era muy chistosa”.

“Mi hermana está missing (desaparecida). ¿Porque no la encuentran? Le digo la van a encontrar mijo, no te preocupes y dice ¿La policía? sí, la policía” detalló la señora Altamirano.

El alguacil del condado Hunt está catalogando el caso como una menor que huyó de casa. Noticias 23 envió un correo a su oficina y dejó dos mensajes de voz para preguntarles cómo avanzaba el caso pero no hubo respuesta hasta la noche del jueves.

Los padres de la adolescente de 15 años dijeron que han llegaron a pensar lo peor. “El día de mañana me van a llegar no sé con un hueso de perro y van a decir que es el de mi hija y ya se acabo se cierra el caso y pues no, necesito saber algo de ella”.