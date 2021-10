Policía de Arlington recupera más de un arma de fuego tras tiroteo en la preparatoria Timberview en esa ciudad

Menores de 18 años no pueden tener un arma según leyes federales y en Texas es prohibido tenerles en escuelas. ¿Por qué entonces no han acusado a Simpkins de poseer ilegalmente una? Kolbye dijo que agregar más cargos no necesariamente mejora la sentencia. “El cargo de asalto agravado con un arma mortal es más serio e incluye la tenencia de un arma que no debió poseer”, dijo.