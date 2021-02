Condado Dallas cuenta con un nuevo centro de llamadas para ayudar a la comunidad a registrarse para la vacuna contra el Covid-19.

Horario: 7 am a 7 pm, los 7 días de la semana.

La Comisionada Elba García, cree que el sistema no es complicado, y además en conjunto con el centro de llamadas que comienza a operar este jueves, habrá más oportunidad de registrar exitosamente a más personas.

“Es muy importante que diga este es un teléfono de casa, yo no tengo teléfono celular, yo quiero que me llamen y me den una cita” explicó.