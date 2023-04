Desaparición del niño Noel Rodríguez da un giro radical; excavan en patio de la casa de sus padres

Ha pasado una semana desde que se emitió la Alerta Amber para hallar al niño Noel Rodríguez, de 6 años, en Everman, Texas y las autoridades tienen pistas que llevan a un caso aún más complejo. La mamá del menor Cindy Rodríguez tomó un vuelo a Turquía junto a su pareja y otros hijos y no volvieron a Estados Unidos. En ese vuelo no iba Noel, de quien al igual que su madre, no hay rastro.