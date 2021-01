¿Me han subido la renta, es legal? La comunidad del Metroplex sigue sufriendo para pagar su alquiler

DALLAS, Texas. - Muchas familias siguen sin poder recuperarse de los efectos de la pandemia y pagar la renta ha sido un dolor de cabeza. En redes sociales hemos visto comentarios en donde las personas han preguntado a Noticias 23 si es legal o no que le aumenten al pago de su renta. Según el abogado de bienes y raíces Guillermo Ramos, todo depende de la situación.

“Si hay un contrato que ya se expiró o terminó probablemente si; pero si hay un contrato que no se ha expirado y el inquilino está pagando la renta pues no, está obligado a mantener los términos de ese contrato el propietario”, aseguró Ramos.

El abogado recomienda aplicar a las ayudas de organizaciones sin fines de lucro y tratar de hacer un plan de pagos con el propietario porque en caso de que reciba un desalojo esto le ayuda a demostrar que usted ha intentado llegar a un acuerdo.

“Eso es parte de la verificación que uno va a jurar y si usted firma ese documento las cortes están poniendo un amparo temporal de proceder”, dijo Ramos.

El documento puede bajarlo en este enlace. Debe descargarlo, firmarlo y dárselo al dueño del lugar que renta o al gerente.

Para asistencia en el condado Dallas, aquí una lista de organizaciones sin fines de lucro que puede contactar:

-Dallas Housing Authority (DHA)

dallascaresactrent.org

-The United Way of Metropolitan Dallas Collaborative

unitedwaydallas.org/rental-assistance

-Abounding Prosperity, Inc.

aboundingprosperity.org

-International Rescue Committee

rescue.org/Dallas

Debe aplicar solo a una organización. Además, hay otras organizaciones que están dando ayuda a la comunidad, pero la asistencia es limitada a sus miembros.

-Human Rights Initiative

hrionline.org

-Voice of Hope

voiceofhope.org

-Refugee Services of Texas

rstx.org/locations/dallas.html

-The Dallas Leadership Foundation

dlftx.org

-The Stewpot of First Presbyterian Church

thestewpot.org

Si vive en el Condado Tarrant también hay organizaciones a las que puede acudir:

-Arlington Charities (817) 275-1511

-Arlington Urban Ministries (817) 861-8585

-Cancer Care Services

(817) 921-0653

-Caridades Católicas de Fort Worth

(817) 534-0814

-Community Enrichment Center

(817) 281-1164

-GRACE

(817) 283-0119

-Masonic Home

254-753-7395

-Methodist Justice Ministry

(817) 339-2407

-Mission Metro Mission Arlington

(817) 277-6620

-Project 4031

(817) 653-8976

-RISE

(817) 612-4780

-Your Harvest House

(817) 295-6252



