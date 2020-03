Lugares donde puede encontrar almuerzo gratis para estudiantes en el Metroplex

Esta es la lista de distritos escolares y las ubicaciones donde sus estudiantes podrán obtener almuerzo gratis durante la próxima semana

Dallas ISD

Cada lunes y jueves de 10 a.m. a 1 p.m. mientras el distrito escolar este cerrado. Los lunes se entregarán desayuno, almuerzo y cena para los días lunes a miércoles y los jueves comidas para el resto de la semana hasta el sábado.

Desayuno 9:00 AM to 9:30 AM

Almuerzo 12:30 PM to 1:00 PM

Molina, Moises 2355 DUNCANVILLE ROAD Dallas TX 75211 Kimball, Justin F. 3606 SOUTH WESTMORELAND ROAD Dallas TX 75233 Lincoln 2826 Elsie Faye Heggins Street Dallas TX 75215 Pinkston, L. G. 2200 DENNISON STREET Dallas TX 75212 Roosevelt, Franklin 525 BONNIEVIEW ROAD Dallas TX 75203 Samuell, W. W. 8928 PALISADE DRIVE Dallas TX 75217 Seagoville Hs 15920 SEAGOVILLE ROAD Dallas TX 75253 South Oak Cliff 4949 Village Fair Dr Dallas TX 75216 Spruce, H. Grady 9733 OLD SEAGOVILLE ROAD Dallas TX 75217 Sunset 2120 WEST JEFFERSON BLVD. Dallas TX 75208 White, W. T. 4505 RIDGESIDE DRIVE Dallas TX 75244 Carter, David W. 1819 WEST WHEATLAND ROAD Dallas TX 75232 North Dallas 3120 NORTH HASKELL AVENUE Dallas TX 75204 Skyline 7777 FORNEY ROAD Dallas TX 75227 Madison, James 3000 MARTIN LUTHER KING JR. BLVD Dallas TX 75215 Conrad, Emmett 7502 FAIR OAKS AVE Dallas TX 75231 Wilmer-Hutchins Hs 5520 LANGDON Dallas TX 75241 Adamson, W. H. 201 EAST NINTH STREET Dallas TX 75203 Adams, Bryan 2101 MILLMAR DRIVE Dallas TX 75228 Atwell, W. H. 1303 REYNOLDSTON LANE Dallas TX 75232 Browne, T. W. 3333 SPRAGUE DRIVE Dallas TX 75233 Comstock, E.b. 7044 HODDE STREET Dallas TX 75217 Young Men's Leadership Academy 1625 NORTH MASTER DRIVE Dallas TX 75217 Benjamin Franklin International Exploratory Academy 6920 MEADOW ROAD Dallas TX 75230 Gaston, W. H. 9565 MERCER DRIVE Dallas TX 75228 Greiner, W. E. 501 SOUTH EDGEFIELD AVENUE Dallas TX 75208 Hill, Robert T. 505 EASTON ROAD Dallas TX 75218 Holmes, Oliver W. 2001 EAST KIEST BLVD Dallas TX 75216 Hood, John B. 7625 HUME DRIVE Dallas TX 75227 Long, J. L. 6116 REIGER AVENUE Dallas TX 75214 Thomas C. Marsh Preparatory Academy 3838 CROWN SHORE DRIVE Dallas TX 75244 Rusk, Thomas J. 2929 INWOOD ROAD Dallas TX 75235 Spence, Alex W. 4001 CAPITOL AVENUE Dallas TX 75204 Stockard, L. V. 2300 RAVINIA DRIVE Dallas TX 75211 Storey, Boude 3000 MARYLAND AVENUE Dallas TX 75216 Quintanilla, Raul 2700 REMOND DRIVE Dallas TX 75211 Seagoville Ms 950 WOODY ROAD Dallas TX 75253 Zumwalt, Sarah 2445 E Ledbetter Dr Dallas TX 75216 Dade, B. E. 2727 GRAND AVENUE Dallas TX 75215 Walker, E. D. 12532 NUESTRA DRIVE Dallas TX 75230 Tasby, Sam 7001 FAIR OAKS AVENUE Dallas TX 75231 Garcia, Hector P. 700 E EIGHTH ST Dallas TX 75203 Lang, Harold W. 1678 CHENAULT STREET Dallas TX 75228 Medrano, Francisco Pancho 9815 BROCKBANK DRIVE 226 Dallas TX 75220 Kennedy-Curry 6605 SEBRING Dallas TX 75241 Holmes, Zan 2939 ST RITA DRIVE Dallas TX 75233 Balch Springs 710 CHEYENNE ROAD Dallas TX 75217 Ann Richards Steam Academy 3831 N PRAIRIE CREEK Dallas TX 75227

El Distrito Escolar de Fort Worth añade 7 escuelas a la lista de lugares en donde los estudiantes pueden ir a recibir comidas a partir del lunes 23 de Marzo.

Springdale Elementary School

3207 Hollis St. Fort Worth

10 a.m. to 11:30 a.m.

Manual Jara Elementary School

2100 Lincoln Ave., Fort Worth

12 p.m. a 1:30 p.m.

Western Hills Elementary School

2805Laedo Dr., Fort Worth

10 a.m. a 11:30 a.m.

Hubbard Heights Elementary School

1333 W. Spurgeon St., Fort Worth

12 p.m. a 1:30 p.m.

Paul L. Dunbar High School

5700 Ramey Ave., Fort Worth

10 a.m. to 11:30 a.m.

Eastern Hills High School

5701 Shelton St., Fort Worth

12 p.m. a 1:30 p.m.

Clifford Davis Elementary School

4300 Campus Dr. Fort Worth

10 a.m. to 11:30 a.m.

De Zavala Elementary School

1419 College Ave, Fort Worth

12 p.m. a 1:30 p.m.

Como Montessori School

4001 Littlepage, Fort Worth

10 a.m. to 11:30 a.m.

Polytechnic High School

1300 Conner Ave., Fort Worth

12 p.m. a 1:30 p.m.

Dolores Huerta Elementary School

3309 Long Ave, Fort Worth

12 p.m. a 1:30 p.m.

Southwest High School

4100 Altamesa Blvd., Fort Worth

Atwood McDonald Elementary School

1850 Barron Lane, Fort Worth

10 a.m. to 11:30 a.m.

Harlean Beal Elementary School

5615 Forest Hill Dr., Fort Worth

12 p.m. a 1:30 p.m.

Burton Hill Elementary School

519 Burton Hill, Fort Worth

10 a.m. to 11:30 a.m.

Meacham Middle School

3600 Weber, Fort Worth

12 p.m. a 1:30 p.m.

Luella Merrett Elementary School

7325 Kermit, Fort Worth

12 p.m. a 1:30 p.m.



Denton ISD

Proporcionarán comidas para los estudiantes a partir del martes 17 de marzo. No se requiere una identificación de estudiante. Utilice la entrada de la cafetería en cada campus.

Desayuno 8-9am

Almuerzo 12-1pm

· Denton High Zone

· Alexander Elementary

· Evers Park Elem

· Borman Elementary

· Calhoun Middle

· Mcmath Middle

· Braswell Zone

· Bell Elementary

· Cross Oaks Elementary

· Navo Middle

· Ryan Zone

· Ginnings Elementary

· Rivera Elementary

· Hodge Elementary

· Pecan Creek

· Myers Middle

· Guyer Zone

· Nelson Elementary

· Harpool Middle



Garland ISD

Los sitios para recoger las comidas estarán abiertos de 8-9 a. m. para el desayuno y de mediodía-1 p. m. para el almuerzo.

Las familias pueden quedarse en sus coches y recibirlas comidas, con servicio al coche, frente a los sitios de campus designados.

Se proporcionará una comida por cada alumno que esté presente y que tenga menos de 19 años. Cualquier alumno de GISD que tiene menos de 19 años y asiste a algún campus de GISD puede recoger una comida en los siguientes campus.

• Back Elementary

• Bradfield Elementary

• Bullock Elementary

• Carver Elementary

• Cisneros Pre-K

• Classical Center at Vial Elementary

• Daugherty Elementary

• Dorsey Elementary

• Giddens-Steadham Elementary

• Hickman Elementary

• Hillside Academy

• Liberty Grove Elementary

• Lister Elementary

• Northlake Elementary

• Rowlett Elementary

• Southgate Elementary

• Toler Elementary

• Bussey Middle School

• Classical Center at Brandenburg Middle School

• Coyle Middle School

• Houston Middle School

• Jackson Technology Center for Math & Science

• Lyles Middle School

• O’Banion Middle School

• Sellers Middle School

• Webb Middle School

• Alternative Education Center

• Garland High School

• Lakeview Centennial High School

• Naaman Forest High School

• North Garland High School

• South Garland High School

-----------------------------------------------------------------------------------



Grapevine-Colleyville ISD

Comidas gratuitas para llevar a todos los estudiantes. Grapevine-Colleyville ISD proporcionará comidas gratuitas para ser recogidas en la acera de la Secundaria Grapevine y la Primaria Timberline del 16 al 27 de marzo. El almuerzo, así como el desayuno y meriendas en bolsas, se pueden recoger entre las 11 a.m. Y el mediodía para cualquier persona de 18 años o menos. La comida estará disponible en la parte delantera de la escuela en el área de recogida o en el carril del autobús. Los estudiantes deben estar presentes para recibir el almuerzo. Durante los próximos días, GCISD continuará evaluando si hay necesidad de sitios adicionales para recoger comida. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a child.nutrition@gcisd.net o llame al 817-251-5615.

Además, el distrito ha recibido varios correos electrónicos de personas que desean donar alimentos durante este tiempo para nuestras familias que lo necesiten. Si está interesado en donar algún desayuno, almuerzo o merienda durante este tiempo, comuníquese con Julie Telesca a child.nutrition@gcisd.net o al 817-251-5615.



Fort Worth ISD

Aquí está la lista completa de lugares y horarios de las comidas “para llevar” para los estudiantes, de lunes a viernes por las próximas dos semanas:



Escuela Primaria Springdale

3207 Hollis St, Fort Worth, TX 76111

10 - 11:30 a.m.



Escuela Primaria Manual Jara

2100 Lincoln Ave, Fort Worth, TX 76164

12 - 1:30 p.m.



Escuela Primaria Western Hills

2805 Laredo Dr, Fort Worth, TX 76116

10 -- 11:30 a.m.



Escuela Primaria Hubbard Heights

1333 W Spurgeon St, Fort Worth, TX 76115

12 - 1:30 p.m.



Escuela Secundaria Paul L. Dunbar

5700 Ramey Ave, Fort Worth, TX 76112

10 -- 11:30 a.m.



Escuela Secundaria Eastern Hills

5701 Shelton St, Fort Worth, TX 76112

12 - 1:30 p.m.



Escuela Primaria Clifford Davis

4300 Campus Dr, Fort Worth, TX 76119

10 - 11:30 a.m.



Escuela Primaria De Zavala

1419 College Ave, Fort Worth, TX 76104

12 – 1:30 p.m.