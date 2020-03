Los Condados del Norte de Texas emiten nuevas restricciones frente al coronavirus

La orden de Quedarse en Casa declarada el martes en el condado de Tarrant no es tan estricta como la emitida en Dallas, pero va aún más allá de la emitida en el condado de Collin.

La orden prohíbe conglomeraciones de personas y la apertura de negocios que no sean considerados “esenciales.”

“Cualquier negocio que pueda trabajar virtualmente debería hacerlo. Todos los demás, cuando estés en casa, quédate en casa. No salgas a jugar en el parque. No salgas a grandes reuniones. No vayas a ver amigos a cenar en casa. Quedarse en casa. Lo decimos en serio cuando decimos que estás más seguro en casa ”, dijo el alcalde Price.