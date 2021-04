La vacuna contra el coronavirus no previene un contagio, pero si puede evitar hospitalizaciones: Dr. Francisco Neira

El doctor Francisco Neira nos dice que estamos en un periodo de duda y por lo mismo “hay que ser cautelosos, no paranoicos, sino cautelosos. No apurarse ni quedarse muy atrás”, por lo que recomendó seguir al pie de la letra lo que nos dicen Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y por supuesto, a pesar de haber recibido completa la vacuna a sus 61 años de edad, pide encarecidamente seguir su ejemplo de utilizar la mascarilla, mantener la distancia social y lavarse constantemente las manos. “Yo he visto cientos de pacientes y hasta el momento no me he contagiado a pesar de que he estado a menos de 12 pulgadas de ellos ¿y sabe porque no me ha dado el COVID-19?, por la mascarilla y las precauciones.