La reapertura de su restaurante coincide con el aniversario del tornado que lo destruyó

“Yo pensaba que los tornados eran en Oklahoma y en las orillas, no aquí”, dice el señor Martín quien nos abrió las puertas de su restaurante horas antes de su reapertura.

“Cinco minutos más y yo creo que el tornado me agarraba aquí” señala aún angustiado. El señor Martín acababa de cerrar su Restaurante cuando esa noche del 20 de octubre de 2019 el tornado arrasó con su negocio.

No cuenta con muchas fotográficas de su local destruido, y es que cuando fue a verlo, los bomberos le advirtieron de una fuga de gas y no pudo acercarse, además luego de varios días el edificio fue inspeccionado por temor a que se derrumbara, días muy duros cuenta.

Asegura el señor Martín que, si no hubiese sido por su seguro, no hubiese podido volver a comenzar con su negocio. Ese mismo seguro le permitió seguir pagando salario a sus once empleados por un año.