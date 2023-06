Texas podría aumentar a 10 años de cárcel la pena mínima para las personas que transporten inmigrantes indocumentados

Univsion 23 preguntó al abogado ¿Qué pasa si solo piensa hacer un favor a una persona o lo hace porque no conoce que esto es un delito grave en Texas?

"Lamentablemente no conocer la ley no es una defensa, una persona será juzgada y tendrá la oportunidad de pelear su caso en un juicio pero va a tener que defender pero La ignorancia de la ley no es una defensa" explicó Puente.