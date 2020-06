La Biblioteca Pública de Dallas lanza programa de servicio de entrega a residentes

DALLAS, Texas. - Como parte de la iniciativa Library to Go , la Biblioteca Pública de Dallas lanzará el programa denominado Curbside Pickup , en 16 ubicaciones alrededor de Dallas, empezando este martes 9 de junio.

Los lectores podrán ordenar y retirar materiales a través del nuevo servicio Library To Go, de martes a sábado de 10:30 a.m. a 5:30 p.m.