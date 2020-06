Jenkins: "El Gobernador si permitirá la creación de normas locales para implementar el uso obligatorio de cubrebocas"

DALLAS, Texas .- El Juez del condado Dallas, Clay Jenkins, confirmó a noticias 23 que el gobernador de Texas, Greg Abbott le dijo via telefónica que si permitirá que gobiernos locales creen normas para implementar el uso de tapabocas. Él asegura que las personas no serán multadas si no lo usan pero los negocios si recibirán multas si permiten el ingreso de clientes sin cubrebocas.