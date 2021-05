Advertencias y desafíos: Jefe Policial de Dallas habla sobre la batalla contra la delincuencia

DALLAS, Texas. - Homicidios…. ¿Crisis en Dallas? El jefe policial de Dallas niega que la ciudad esté sumergida en una crisis, pero si reconoce que ha sido cuesta arriba reducir la cifra de homicidios. Aunque apuesta a estrategias como la despenalización del consume de marihuana personal, no se atrevió a señalar cuál es la meta de reducción de homicidios para este 2021. “Yo no hablo de porcentajes, hablo de que vamos a tener menos víctima”, aseguró García. Enfatizó que es un problema que se viene arrastrando por años y que ahora aspiran controlar con medidas como redoblar la vigilancia en las zonas más afectadas por la criminalidad y aumentando el número de uniformados en el organismo.



A juzgar por los movimientos del Congreso estatal, Texas está cada vez más cerca de aprobar la ley que permitiría el porte de armas de fuego sin necesidad de tener una licencia. Es un tema de suma preocupación para la máxima autoridad de la Policía de Dallas. Esta convencido que no es una política acertada ni para la población, ni para los uniformados. De no haber medidas apropiadas de control, García cree que no es mucho lo que podrán hacer frente a este escenario. “Habrá más gente con armas, no entrenadas, sin tomar clases y de quienes no sabremos su historial”, dijo García, agregando que sólo podrán limitarse a informar a la población sobre el contenido de la ley.



“No podemos solos”, con esta afirmación el jefe policial de Dallas sentenció que la guerra contra estas actividades ilícitas no podrá ganarse sin el apoyo de otros organismos de la ciudad. “Debemos trabajar con los ingenieros para que las intersecciones no sigan siendo tan fáciles para estas carreras. Se deben colocar cosas para que no hagan estas actividades peligrosas”, señaló. Aun así, aclaró que labores de inteligencia y por la propia dinámica de las redes sociales señaló que los infractores saben que están siendo vigilados y que deberán responder por sus acciones.



Eddie García es el primer hispano en ocupar la dirección de la Policía de Dallas. Dijo sentirse orgulloso de sus raíces, de la ventaja de poder comunicarse en español con la población, pero sobretodo, cree que es una oportunidad importante para reconstruir la deteriorada relación en los uniformados y la comunidad. Al ser consultado sobre preocupaciones como la controversial ley SB4 que busca combatir a las llamadas “Ciudades Santuario”, García señaló que no hay nada que temer. “Necesitamos a nuestra comunidad Latina, documentados o indocumentados, los necesitamos para poder bajar el crimen en la ciudad. No podemos hacerlo sin ellos”, señalo García.



Si algo dice tener claro el jefe policial de Dallas es que hay oficiales cuyos antecedentes o conductas no los hacen merecedores de portar la placa policial. Considera en Dallas y el resto del país el sistema de ingreso a los cuerpos de seguridad debe cambiar. En el caso del organismo que dirige no habla de cambios, sino de mejoras. “Todos los departamentos tienen oficiales que no deberían serlo y muchas veces no se sabe” manifestó García agregando que el esfuerzo debe centrarse en identificar a esas personas despedirlas de la policía.

