Bad Bunny es el artista más escuchado, pero alguien más se quedó con la canción número uno en Dallas según Spotify

El álbum Un Verano Sin Ti del “Conejo Malo” es el número uno en todo el mundo según la suma de reproducciones, pero no todas son medallas de oro para el artista.

En Estados Unidos no logró quedar en lo más alto del podio , y Benito se llevó la medalla de bronce, detrás de Drake en el primer lugar y Taylor Swift en el segundo.

Bad Bunny ganó por la suma de sus canciones y no por alguna en particular.