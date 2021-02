Gestores ya ofrecen citas mediante el programa piloto que el consulado mexicano en Dallas puso a prueba el fin de semana

El mexicano Oscar Araiza nos dijo que, “uno tiene dos meses haciendo llamadas y en internet llenando aplicación y entonces ¿para qué es la tecnología si no funciona?”

Analí Díaz, otra mexicana, nos confesó haber pagado 25 dólares por la cita que tenía este día en el consulado porque, “uno no puede tramitarla ni por teléfono ni por internet, es imposible”, dijo.

Pero no pareciera seguro que esto último se logre.

Le preguntamos a ese gestor cuánto costaba conseguir una cita y nos dijo 25 dólares. Le preguntamos si me la garantizaban y me respondió, “si, el consulado le envía a usted la confirmación ya directamente”.

Me contó que particularmente agendó una cita y la confirmación le llegó en 24 horas y que se la dieron para el 8 de febrero, para envidia de muchos. Añadió que han tenido clientes que han intentado por hasta 3 años lograr una.

Sin embargo, aclaro que lo que cobran no es por la cita en si.

“Nosotros hacemos el cobro por estar buscando todo el día. A todos les decimos que no cobramos por la cita, eso es totalmente gratis, es directamente con el consulado. Pero a veces abren las ventanillas a la una de la mañana, a las 6 de la mañana”, obligándolos a estar despiertos a cada hora por otras personas.

Me dijo también que ofrecen el servicio porque muchos de sus clientes no tienen internet o no saben manejarlo.