Familia asegura que autoridades de Fort Worth tardaron en llegar mientras su padre se desangraba tras ser baleado

Fort Worth, Texas. - La señora Maricela Macías no puede dormir desde el jueves 22 de octubre y probablemente no lo hará por mucho tiempo.

Aguantando las lágrimas aseguró tener aún en su cabeza la imagen de su esposo tirado en la calle “la tengo aquí, no se va, la tengo aquí”, repitió mientras se tocaba la frente.

Macías quedó tirado en el pavimento, frente a su casa. No pudo llegar a su camioneta.

“No sabía qué hacer, no sabía si podía mover a mi papá, no sabía si tenía que taparle la herida, no sabía si tenía que prestarle los primeros auxilios. Solo sé que por donde caminará había sangre”, recordó.