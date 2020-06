Expertos pronostican una segunda ola de contagios de Coronavirus

Muchos negocios se han visto afectados por la pandemia y la noticia de que podrán aumentar su capacidad es una alegría para los dueños y trabajadores de restaurantes. Sin embargo no será fácil para negocios pequeños seguir las normas de sanidad establecidas por los CDC y es que los locales deben seguir las medidas del distanciamiento social de 6 pies, el uso de tapabocas y guantes. Para doña Anselma Betancurt dueña del restaurante “El Catrin“ en Dallas no ha sido fácil acostumbrarse a estas medidas pero tanto ella como sus trabajadores las han respetado por seguridad.

“Yo no he recibido ninguna ayuda, metí la aplicación pero no he recibido nada. Andaba bien estrellada ya no estoy tan estrellada, ya entrando la gente sigue el negocio”.