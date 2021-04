¿Qué pasa si te da coronavirus antes de que te pongas la segunda dosis de la vacuna? Experto aclara tus dudas

DALLAS, Texas. - El tema del coronavirus parece no tener fin porque con el pinchazo de cada vacuna aparecen nuevas preguntas . Araceli Robles nos escribió para decirnos que le dio covid-19 justo antes de recibir la segunda dosis.

Algo que puede suceder porque con una sola dosis no se alcanza el total de protección.

Por eso Aracelis pregunto ¿qué pasaba si no se ponía la segunda dosis?

Consultamos con el doctor Eduardo Valdés, quien trabaja en Clínicas mi doctor, y nos contestó esto: “nunca debe de dejar de ponerse la segunda dosis. Tiene que esperar solamente a que pases el estado de convalecencia, que se sienta bien, que no este en cuarentena y ya se puede poner la segunda dosis.

Enferma no se la van a poner. Si entra entre los 42 días entre la primera y la segunda dosis, está todavía en el período que se puede vacunar sin ningún tipo de problema”.

¿Puedo tomarme estas medicinas antes de vacunarme para evitar síntomas? No, respondió y explicó porque se debe hacer después de recibir la vacuna, si acaso.

“No hay una regla que diga que vas a tener síntomas. Por tanto, puede ser que los tengas como puede ser que no. O sea, no te vamos a medicar algo si no tienes malestar.