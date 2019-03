Exconcejal de Dallas se declara culpable de aceptar sobornos

No obstante, el informe aclara que: “una acusación formal es simplemente una alegación de irregularidad, no evidencia. Hamilton es considerada inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia. Si es declarado culpable, el Sr. Hamilton enfrenta hasta 20 años en una prisión federal por dos cargos de soborno relacionados con un gobierno local que recibe beneficios federales. La concejal Davis enfrenta hasta 5 años en una prisión federal bajo el cargo por el cual se declaró culpable, conspiración para cometer soborno en relación con un agente de un gobierno local que recibe beneficios federales.

"Me uno a mis compañeros residentes de Dallas hoy en un sentido compartido de desesperación por la traición de un exconcejal de la confianza pública. También estoy harto y cansado de los buitres que merodean por el ayuntamiento en busca de funcionarios públicos corruptibles. No hay lugar en nuestro gobierno para aquellos que engañan a la buena gente de Dallas ofreciendo sobornos, al igual que no hay lugar para aquellos que los aceptan", indicó Rawlings.