Estudiante hispana a punto de ir a la universidad comparte consejos para que los alumnos no se desanimen por el coronavirus

DALLAS, Texas. - Amber Miranda de descendencia mexicana asegura ha sido un reto el nuevo sistema de clases por internet . Ella dice que enfocarse en una meta le ha ayudado a no desanimarse y seguir sobresaliendo en la escuela.

Amber asistirá a la Universidad Duke en Carolina del Norte para estudiar Biología y obtuvo una beca complete. Este semestre tuvo ocho clases de nivel Avanzado en la escuela “School for the Talented and Gifted” en Dallas.