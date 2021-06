Esta joven de Texas habla del tema del aborto en su discurso de grado y capta atención nacional

“Tengo sueños, esperanzas y ambiciones. Todas las chicas que se gradúan hoy lo hacen. Hemos pasado toda nuestra vida trabajando hacia nuestro futuro, y sin nuestra participación y sin nuestro consentimiento, nuestro control sobre ese futuro nos ha sido quitado. Me aterra que, si mis anticonceptivos fallan, me aterra que, si me violan, mis esperanzas, aspiraciones, sueños y esfuerzos para mi futuro ya no importarán”, dijo Paxton.