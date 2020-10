¿Está el Consulado General de México en Dallas vendiendo citas? El cónsul general se pronuncia

Sin embargo, el hombre indicó que los vendedores no son empleados del consulado, “pero si tienen acceso al sistema para otorgar citas a través de la aplicación telefónica "OfferUp".

Ese sistema para otorgar cita es el Mexitel, el cual no es administrado por ningún consulado mexicano en los EE. UU y nada tiene que ver con la plataforma de compra y venta OfferUp, según el cónsul.

No es ilegal que alguien pida una cita por usted, legalmente el consulado no lo puede prohibir, pero de la Torre urgió a la comunidad a que no lo permita. “No compren citas.