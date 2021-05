¿En Texas es legal disparar desde un auto presuntamente en defensa propia? Experto en Dallas explica

Haim Vásquez es abogado y ex fiscal del condado Dallas y cree que lo que se vio en este caso fue la utilización de la defensa personal. Y en este tema Texas tiene una de las leyes más fuertes en todo el país.

“Una persona que siente, tiene miedo de que su vida o la vida de alguien que le acompaña está en peligro, no tiene la necesidad de irse o de evadir eso, sino que puede quedarse en su lugar y utilizar defensa personal”, dijo Vásquez.

Pero, aunque el propósito de a ley parece sencillo en realidad no lo es.

Molina nos dio un ejemplo de lo que no sería razonable. “Póngale que yo estoy parado al frente de la puerta de tu carro, diciéndote cosas malas, diciéndote salte para afuera que te quiero golpear, entonces tu no tienes derecho a dispararme con tu arma porque realmente yo no te estoy amenazando con ningún arma”.