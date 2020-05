El IRS y el Tesoro han entregado alrededor de 130 millones de pagos de impacto económico a estadounidenses en menos de un mes y más están en proceso

Cuando el contribuyente no haya presentado una declaración de impuestos de 2019 o el IRS no ha terminado de procesar su declaración de ese mismo año:

Los padres que no están casados entre sí y no presentan una declaración conjunta no pueden ambos reclamar a su hijo calificado como dependiente.

El padre que reclamó a su hijo en su declaración de 2019 puede haber recibido un pago de impacto económico adicional para su hijo calificado. Cuando el padre que no recibió un pago adicional presenta su declaración de impuestos de 2020 el próximo año, puede reclamar hasta un monto adicional de $500 por niño en esa declaración si califica para reclamar al niño como su hijo calificado para 2020.