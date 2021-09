El hospital infantil Cook Children’s anunció la postergación de cirugías electivas ante la falta de empleados y camas disponibles

“Esta no es una decisión que nuestro equipo administrativo se toma a ligera” dijo Stan Davis, el director de operaciones del sistema de salud Cook Children’s. Agrego que las cirugías no son las mismas a un procedimiento cosmético, si no que se tratan de niños que requiere una intervención para así mejorar su salud. Davis también dijo que el hospital esta haciendo “todo lo que esta a nuestro alcance para asegurarnos de que todos los niños que no necesitan sean atendidos.”