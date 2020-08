El Distrito Escolar de Garland inicia el nuevo año escolar con problemas de conectividad

De la clase de su hijo sólo lograron conectarse 11 estudiantes, de un total de 20, pero asegura Zarazúa muchos padres quizás no estuvieron en las orientaciones o quizás no recibieron los correos del Distrito.

Para ella la enseñanza a distancia no es la mejor, no es lo mismo dice, pero su hija Chelsea sufre de alergias y no puede dejar de tocarse la nariz o los ojos, y no podrá evitarlo en la escuela, además su esposo es diabético y temen por su salud.