El buró de buenos negocios (BBB) alerta la comunidad de productos falsificados

· El precio ya no es buen indicador, muchos estafadores ya venden a muy poca diferencia por debajo del producto original

· Los sitios son cada vez más profesionales, revise si la vez tiene dirección física o una sección “sobre nosotros”

· Opiniones y reseñas no son de fiar. Los estafadores también publican reseñas.

· La mayoría de los productos falsos vienen de China y Hong Kong.

· Revise sus paquetes. Si no tiene etiquetas son sospechosos.