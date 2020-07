DALLAS, Texas. - Tanto Judith como Janette tienen planes ambiciosos de convertirse en profesionales de la medicina, pero debido a su estatus migratorio no han podido calificar para ayuda económica federal y becas, aun así, esto no las ha detenido ya que ambas ingeniaron un plan para continuar sus estudios.

Ambas jóvenes desean estudiar química en La Universidad Texas A&M , para luego ir a la escuela de medicina.

Ellas buscaron ayuda económica por cielo, mar y tierra, pero solo calificaban para 30 becas porque no cuentan con documentos legales debido a que llegaron de México cuando tenían dos años de edad y dicen que la noticia fue un duro golpe para ellas.

“Estábamos muy desmotivadas ya no queríamos, ya no creíamos que íbamos a poder hacer algo más así abrimos el Go Fundme”, agregaron las gemelas.