Distritos Escolares en el norte de Texas se preparan para la prueba del examen STAAR presencial

La Agencia de Educación de Texas (TEA) determinó que, aunque las escuelas no serán evaluadas como cada año, lo estudiantes sí deben presentar la prueba STAAR y tienen que estar presentes.

“Aunque me dicen que van a tener mucha seguridad para que ellos no se puedan contagiar, realmente a mi nadie me garantiza que yo lo lleve a presentar y cuando regrese empiece son síntomas”