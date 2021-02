De acuerdo a los dos más recientes de censos de población indigente realizados por la ciudad de Dallas, la población de personas desamparadas aumentó en un alto porcentaje

El equipo también busca otros recursos además del refugio. A menudo encontramos que los residentes no necesitan refugio, sino que necesitan meditar con miembros de la familia o un boleto de autobús para la reunificación familiar.

Además de proporcionar fondos, el personal de Office of Homeless Solutions participa regularmente en reuniones y eventos colaborativos para garantizar que todos los recursos disponibles se implementen de la manera más eficiente y efectiva. Un ejemplo de esta asociación es la financiación del proyecto de transporte Connector.

“La ciudad de Dallas no se hace cargo de la propiedad personal de nadie que se refugie”.

Salvation Army Shelter Abierto las 24 horas del día. Refugio para hombres y mujeres Abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, el programa Shelter Care ofrece refugio seguro, comidas calientes, ropa, duchas y lavandería para personas y familias sin hogar. 5302 Harry Hines Dallas, TX 75247 (214) 424-7050 Salvation Army Dallas Shelter and Services - Carr P. Collins Social Service Center

The Stewpot Dallas perteneciente a la Iglesia Presbiteriana Stewpot de Dallas

Tiene muchos programas para las personas sin hogar: Servicios de comidas en Second Chance Cafe. Asistencia de trabajo de casos para documentación e identificación tiene un programa de beneficiarios en salud y bienestar.

Se ubica en 1822 Young Street, Dallas, TX 75201

(214) 746-2785

The Stewpot Dallas