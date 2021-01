Dallas asignará próximamente las citas para vacunación este lunes

A las seis de la tarde de este viernes aún no recibían el cargamento de seis mil dosis de vacunas que aplicarán a aquellos que ya se han registrado en línea.

Informaron que aún afinan detalles y no nos confirmaron el horario de vacunación, ni cuántas personas estarán trabajando.

El Condado estará vacunando a los grupos 1A y 1B y piden a la comunidad no presentarse en el parque de la feria si no tiene cita, porque no serán atendidos.