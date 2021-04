¿Cuál es la relación entre la vacuna del coronavirus y las mamografías? Esto dice un médico en Dallas

Uno de los efectos secundarios de la vacuna es la inflamación en los ganglios de la axila que podría confundir a médicos y pacientes, por eso, para evitar estudios innecesarios sobre algo que al final es benigno, piden no dejar de mencionar si ya recibiste una vacuna.

“Vamos a tener más mamogramas sospechosos y eso es un lío porque tienen que hacerle sonogramas, etc. La señora termina con una angustia tremenda durante estos días, no pueden dormir esperando qué va a pasar,” comentó Neira.

Por eso la SBI recomienda que las mujeres se hagan el examen de mama antes de la primera dosis o seis a diez semanas después de la segunda siempre y cuando no presente complicaciones.

“Si usted va por un mamograma de rutina, está claro. Si usted siente una masa el mamograma no se detiene, tiene que hacerse, no se sigue la regla de las 6 semanas. Si hay una masa palpable tiene que investigarse,” dijo Neira.

“Si la persona por ejemplo tuvo cáncer en el lado derecho que le pongan la vacuna en el lado izquierdo para que no se hinchen los ganglios donde han detectado el problema,” agregó el doctor Neira.

Este estudio se hizo con las vacunas de Pfizer y Moderna y no incluye a la de Johnson and Johnson porque recién ha empezado a ser distribuida. Los radiólogos dicen que es normal que esta inflamación ocurra y no es motivo de preocupación, pero puede terminar en un examen extra adicional. Lo mejor, dijeron, es hablar con tu doctor para saber si es que debes de alargar la fecha de tu examen o si es necesario que lo hagas en ese momento.