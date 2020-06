Coronavirus: Children at Risk aborda la crisis social y de salud en Texas

DALLAS, Texas. - Ante el divisionismo y los turbulentos movimientos sociales que han tenido lugar en el país por el homicidio de George Floyd, La Organización: “Children at Risk” abordó estos temas en una nueva mesa redonda virtual con representantes de medicina de Baylor College, de la Universidad Texas A&M, del Tahirih Justice Center, YMCA of Greater Houston, junto al testimonio de tres jóvenes.