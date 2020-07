Contribuyentes con número de ITIN vencido deben de igual manera presentar su declaración de impuestos

Dallas, Texas. - Tener un número de ITIN vencido no es excusa para quedarse de brazos cruzados y no presentar su declaración de impuesto este año. La fecha límite para hacerlo es este 15 de Julio.

Según el portal de la agencia, “Todo ITIN que no fué utilizado en una declaración del impuesto federal, al menos una vez en los últimos tres años, venció el 31 de diciembre de 2019. Además, todos los ITIN emitidos antes de 2013, con los dígitos 83, 84, 85, 86 o 87 en el medio (Ejemplo: 9XX-83-XXXX), también vencieron al final del año pasado”.

La diferencia este año es que su declaración será tramitada y tratada como presentada oportunamente, pero sin algunos créditos y/o exenciones que reclame y no se pagará reembolso alguno en ese momento. Usted recibirá un aviso explicándole la demora con el reembolso y advirtiéndole del ITIN vencido.

No más extensiones

El IRS confirmó a Noticias 23 que ya no habrá otra extensión para presentar su declaración de impuesto de 2020, por lo que recomienda a todo contrinuyente que no pueda pagar en estos momentos, que envie la declaración y al mismo tiempo solicite una prórroga.