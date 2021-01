“Tuvo que esperar bastante tiempo para que lo pusieran en un cuarto”: consecuencia de la falta de camas en los hospitales

DALLAS, Texas .- La situación es cada vez más preocupante en los hospitales del Metroplex. La escasez de camas en la región es crítica, pero esto no solo está afectando a los pacientes contagiados con coronavirus sino que a familias que ni siquiera tienen la enfermedad.

Roxana Campos dejó a su esposo Alejandro frente al hospital y por horas no supo de él hasta que se comunicó vía mensaje de texto para decirle que ya lo estaban atendiendo. Sin embargo, ella dice que su esposo tenía mucho temor de estar ahí ya que los pacientes al rededor todos estaban contagios de coronavirus

“por eso el casi no quiere ir ya, pero yo le digo que no, que tiene que seguir” aseguró Roxana.

Alejandro asegura no quiere ir a sus citas porque tiene miedo a contagiarse del virus y es que aunque califica para recibir la vacuna bajo el grupo 1B debido a su enfermedad crónica, aún no le han puesto la vacuna.

“Gracias a Dios no ha agarrado ese virus él, pero tengo miedo yo por su enfermedad de él es muy delicado” dijo Roxana.

El presidente del Concejo de Hospitales del Norte de Texas, Stephen Love, dijo que no quieren alarmar a la comunidad pero que la situación es critica y que ya piensan en un plan b si es que llegamos al límite de camas hospitalarias. Dijo que han analizado utilizar cuartos de recuperación o post operatorios pues la mayoría tienen el mismo equipo que una cama de cuidados intensivos.

“Tenemos que lidiar con gente que viene fuera del lugar cuando ya en los hospitales no hay cuartos disponibles”, dijo.

Leticia Caballero, encargada de los centros Arbrook Plaza en Texas me dijo vía telefónica que en efecto están recibiendo pacientes con coronavirus para poder ayudar con la situación de los hospitales. Ella dijo que tienen un pasillo equipado para poder atender a los pacientes y que hasta el momento hay 6 enfermos de hospitales locales en esta instalación.

”Me da miedo por mí pero más por mis hijos por mi nieta y pues si trabaja uno con mucho miedo, con nervios siempre e incluso he querido renunciar algunas veces pero es mi trabajo y es a lo que me he dedicado por muchos años”, dijo Laura.