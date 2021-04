Citas para pasaportes y matrículas consulares en el Consulado General de México en Dallas este viernes 16 de abril

Además se ofrecen los datos necesarios para hacer una cita sin ningún problema. Esos datos son los indispensables como el teléfono es 1 877 MEXITEL (1-877-639-4835) o via web https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf https://consulmex.sre.gob.mx/mexitel

Si usted presenta una emergencia que no pueda esperar a la fecha de la cita, podrá enviar un correo electrónico a la dirección citasemergenciadal@sre.gob.mx anexando evidencia de dicha emergencia. Si usted escribe a esta dirección y no anexa evidencia de su emergencia, su solicitud no podrá ser atendida.