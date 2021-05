Centros de Vacunación del norte de Texas empiezan a vacunar a menores de 12 a 15 años

• Ellis Davis Field House, ubicado en el: 9191 S. Polk St., Dallas, 75232. El centro está abierto de 7:30 am a 4 pm de lunes a sábado.

• Dallas College-Eastfield Campus, ubicado en el: 3737 Motley Dr., Mesquite, Dallas 75150. El sitio opera entre las 7:30 am y las 6 pm de lunes a sábado.

• New Parkland Hospital, ubicado en: 5200 Harry Hines Blvd, Dallas, 75235. El horario es de 10 am a 6:30 pm, los domingos, martes y jueves. El lunes miércoles y viernes de 7 am a 3:30 pm.