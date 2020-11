Casi 800,000 electores en Dallas ejercieron su derecho al voto en las votaciones anticipadas

Según la portavoz de esa oficina, Esmeralda García, algunas personas reportaron incidentes en las urnas. “Hay gente que se insulta porque les decimos que no están registrados para votar, porque le faltaron el respeto por una cosa u otra, o porque había una fila larga,” comentó.

García también recordó que no importa lo que le digan, si está registrado para votar nadie le puede quitar ese derecho. “Usted tiene derecho de recibir boleta, de recibir asistencia. Si no sabe leer o no entiende el idioma tiene derecho a recibir ayuda,” agregó.