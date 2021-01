Casi 6,000 estudiantes del Distrito Escolar de Fort Worth no están asistiendo a clases

FORT WORTH, Texas. - Para mitigar esta situación y ayudar a los estudiantes que aún están sufriendo por la pandemia, el distrito escolar implementará un plan de calificación que le permitirá a los centros escolares ayudar a los alumnos que han estado ausente debido a la pandemia. Además, este plan les permitirá a los alumnos que entreguen tareas o asignaciones que no entregaron y por los cuales no recibieron crédito o que hagan las tareas en las que obtuvieron una calificación menor del 70%.

Esto no implicará más trabajo para el estudiante, solo se recibirán aquellas tareas faltantes o que se han entregado tarde o que necesiten mejorar. Tampoco los maestros tendrán más trabajo ya que no tendrán que modificar su plan de la clase, ya que no se les pide que asignen trabajo extra solo que revisen las tareas que no ha entregado el estudiante. Sin embargo, el distrito enfatizó que si los docentes necesitan ayuda calificando estos trabajos el distrito escolar les otorgará ayuda.